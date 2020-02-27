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В Нью-Дели во время протестов из-за закона о гражданстве погибли 34 человека

27 февраля 2020 08:41
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Новости Индии. Растет число погибших в результате массовых беспорядков и столкновений в Нью-Дели. В списке жертв уже 34 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Дели во время протестов из-за закона о гражданстве погибли 34 человека-1

Более 200 граждан получили травмы, в том числе дети.

В Нью-Дели во время протестов из-за закона о гражданстве погибли 34 человека-4

Беспорядки вспыхнули в индийской столице из-за спорного закона о гражданстве, упрощающем его получение для не мусульман из соседних стран. Противники документа вступали в стычки с полицией, поджигали автомобили и возводили баррикады. Более сотни дебоширов были задержаны правоохранителями.

В Нью-Дели во время протестов из-за закона о гражданстве погибли 34 человека-7

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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