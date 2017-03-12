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В новозеландском Окленде жителям нечего пить из-за крупного наводнения

12 марта 2017 13:46
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Новости Новой Зеландии. В новозеландском Окленде из-за наводнения, вызванного беспрецедентными дождями, возник крупнейший за последние десятилетия кризис водоснабжения.

Местные жители сообщают, что им нечего пить.

На местах в спешном порядке организуют подвоз воды. Передвигаться по Окленду сейчас возможно разве что на лодках.

Затоплены жилые районы, автомагистрали, сельскохозяйственные угодья. Без электричества тысячи домов.

Кроме того, на острове Северный зафиксирован миниторнадо, который тем не менее, вырывал с корнем деревья. А местные жители даже видели пролетавший в воздухе батут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наводнение # Фотофакт

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