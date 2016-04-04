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В Новой Зеландии построили копию шекспировского театра «Глобус»

04 апреля 2016 10:39
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Новости Новой Зеландии. Поклонники Уильяма Шекспира в Новой Зеландии получили возможность собственными глазами увидеть театр «Глобус». Его копию совсем ненадолго построили в Окленде.

Это почти точная реплика оригинального театра, который работал в Лондоне с 1614 года и просуществовал 30 лет. Открытие приурочили к важной дате: 23 апреля исполнится 400 лет со дня смерти Шекспира. В театре будут проводить актёрские курсы и показы для студентов и школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Театр

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