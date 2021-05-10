В Новой Зеландии неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета. Пять человек пострадали

Новости Новой Зеландии. Неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета. Сообщается о пяти пострадавших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У двоих травмы средней тяжести, еще трое были доставлены в больницу в критическом состоянии. Инцидент произошел в центре Данидина на Камберленд-стрит.