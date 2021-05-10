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В Новой Зеландии неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета. Пять человек пострадали

10 мая 2021 13:56
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Новости Новой Зеландии. Неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета. Сообщается о пяти пострадавших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новой Зеландии неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета. Пять человек пострадали-1

У двоих травмы средней тяжести, еще трое были доставлены в больницу в критическом состоянии. Инцидент произошел в центре Данидина на Камберленд-стрит.

В Новой Зеландии неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета. Пять человек пострадали-4

Личность злоумышленника и причины, побудившие его к нападению, пока не установлены. Полиция ведет расследование.

# Нападение # Фотофакт

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