В Новой Зеландии на переезде столкнулись поезд и школьный автобус

Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии на железнодорожном переезде столкнулись поезд и школьный автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате погиб водитель транспортного средства.
Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии на железнодорожном переезде столкнулись поезд и школьный автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате погиб водитель транспортного средства.
Различные травмы получили 40 человек. Некоторых пришлось вытаскивать из-под обломков через окно автобуса. Шестерых пострадавших медики доставили в больницу.
Известно, что ж/д переезд был оборудован мигалками и звуковым сигналом.