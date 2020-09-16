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В Новой Зеландии на переезде столкнулись поезд и школьный автобус

16 сентября 2020 09:07
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Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии на железнодорожном переезде столкнулись поезд и школьный автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате погиб водитель транспортного средства.  

В Новой Зеландии на переезде столкнулись поезд и школьный автобус-1

В Новой Зеландии на переезде столкнулись поезд и школьный автобус-3

Различные травмы получили 40 человек. Некоторых пришлось вытаскивать из-под обломков через окно автобуса. Шестерых пострадавших медики доставили в больницу.  

Известно, что ж/д переезд был оборудован мигалками и звуковым сигналом.  

# Авария # Фотофакт

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