В Новой Зеландии 500 кг наркотика нашли в электродвигателях

Новости Новой Зеландии. Изъяли самую крупную партию наркотиков в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Новой Зеландии. Изъяли самую крупную партию наркотиков в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идёт о метамфетамине. Сотрудники таможни обнаружили почти полтонны наркотика, который был спрятан внутри электродвигателей. Приблизительная стоимость находки – 150 миллионов долларов.
Правоохранители задержали двух граждан Канады и одного новозеландца. Предполагается, что все они – члены крупного наркокартеля, который функционирует в Новой Зеландии.