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В Новой Зеландии 500 кг наркотика нашли в электродвигателях

06 сентября 2019 09:54
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Новости Новой Зеландии. Изъяли самую крупную партию наркотиков в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новой Зеландии 500 кг наркотика нашли в электродвигателях-1

 Речь идёт о метамфетамине. Сотрудники таможни обнаружили почти полтонны наркотика, который был спрятан внутри электродвигателей. Приблизительная стоимость находки – 150 миллионов долларов.

В Новой Зеландии 500 кг наркотика нашли в электродвигателях-4

Правоохранители задержали двух граждан Канады и одного новозеландца. Предполагается, что все они – члены крупного наркокартеля, который функционирует в Новой Зеландии.

# Наркотики # Фотофакт

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