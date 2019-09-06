В Новой Зеландии 500 кг наркотика нашли в электродвигателях

Новости Новой Зеландии. Изъяли самую крупную партию наркотиков в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идёт о метамфетамине. Сотрудники таможни обнаружили почти полтонны наркотика, который был спрятан внутри электродвигателей. Приблизительная стоимость находки – 150 миллионов долларов.