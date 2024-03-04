В Норвегии, Швеции и Финляндии стартуют учения НАТО Nordic Response близ РФ

Финляндия и Швеция, которые недавно вступили в НАТО, принимают участие в учениях Nordic Response 2024 вблизи российской границы. Об этом пишет РИА Новости.

Швеция стала официальным членом НАТО после того, как ее заявку ратифицировала Венгрия. Учения Nordic Response, которые пройдут в Норвегии, Швеции и Финляндии, в которых принимают участие свыше 20 000 военных из 13 стран, – это часть более крупных учений НАТО Steadfast Defender.

По словам представителей норвежских Вооруженных сил, в учениях примут участие более 50 кораблей и 100 самолетов. Швеция и Финляндия направят на эти учения около 4,1 и 4,5 тысяч военнослужащих соответственно. При этом Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, предостерегла, что учения могут вызвать эскалацию напряженности.