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В Норвегии, Швеции и Финляндии стартуют учения НАТО Nordic Response близ РФ

04 марта 2024 10:13
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Финляндия и Швеция, которые недавно вступили в НАТО, принимают участие в учениях Nordic Response 2024 вблизи российской границы. Об этом пишет РИА Новости.

Швеция стала официальным членом НАТО после того, как ее заявку ратифицировала Венгрия. Учения Nordic Response, которые пройдут в Норвегии, Швеции и Финляндии, в которых принимают участие свыше 20 000 военных из 13 стран, – это часть более крупных учений НАТО Steadfast Defender.

По словам представителей норвежских Вооруженных сил, в учениях примут участие более 50 кораблей и 100 самолетов. Швеция и Финляндия направят на эти учения около 4,1 и 4,5 тысяч военнослужащих соответственно. При этом Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, предостерегла, что учения могут вызвать эскалацию напряженности.

# Военные учения

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