В Норвегии неизвестный устроил стрельбу в мечети: преступника задержали горожане

Новости Норвегии. Стрельба в пригороде Осло. В одной из мечетей неизвестный открыл огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате нападения погиб один человек.

Молодой человек начал стрелять в здании. Однако люди смогли сами задержать нападавшего ещё до прибытия полиции. На месте происшествия продолжают работать правоохранители и бригады скорой помощи.