В Норвегии мужчина убил из лука пять человек

Полиция раскрыла личность мужчины, который вечером 13 октября расстрелял из лука людей на улицах норвежского города. Подозреваемым в убийстве пяти и ранении двух человек является 37-летний мужчина. Ему предъявлено обвинение. До сих пор неизвестно, что толкнуло его на преступление.

С заявлением выступила премьер-министр страны, которая пыталась успокоить граждан, заверив, что ситуация под контролем. После этого нападения норвежской полиции разрешили носить с собой огнестрельное оружие. Обычно она не вооружена, но для экстренных случаев у них есть пистолеты и винтовки.