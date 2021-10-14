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В Норвегии мужчина убил из лука пять человек

14 октября 2021 09:49
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Новости Норвегии. Пятерых норвежцев в центре Конгсберга застрелил из лука датчанин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Норвегии мужчина убил из лука пять человек-1

Полиция раскрыла личность мужчины, который вечером 13 октября расстрелял из лука людей на улицах норвежского города. Подозреваемым в убийстве пяти и ранении двух человек является 37-летний мужчина. Ему предъявлено обвинение. До сих пор неизвестно, что толкнуло его на преступление.  

С заявлением выступила премьер-министр страны, которая пыталась успокоить граждан, заверив, что ситуация под контролем. После этого нападения норвежской полиции разрешили носить с собой огнестрельное оружие. Обычно она не вооружена, но для экстренных случаев у них есть пистолеты и винтовки.  

# Убийство # Фотофакт

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