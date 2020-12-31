В Норвегии ищут людей, пропавших без вести после схода оползня

Новости Норвегии. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась в норвежской Румерике. Специалисты с тепловизорами и при помощи авиации пытаются найти пропавших без вести жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионе произошел сход оползня. 10 человек пострадали. Судьба еще 12 пока неизвестна. Оползень снес более десятка зданий. Несколько домов рухнули в кратер, остальные буквально повисли на краю. В целях безопасности из региона эвакуировали более тысячи жителей.