Прямой эфир

В Норвегии ищут людей, пропавших без вести после схода оползня

31 декабря 2020 08:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Норвегии. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась в норвежской Румерике. Специалисты с тепловизорами и при помощи авиации пытаются найти пропавших без вести жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Норвегии ищут людей, пропавших без вести после схода оползня-1

В регионе произошел сход оползня. 10 человек пострадали. Судьба еще 12 пока неизвестна. Оползень снес более десятка зданий. Несколько домов рухнули в кратер, остальные буквально повисли на краю. В целях безопасности из региона эвакуировали более тысячи жителей.

В Норвегии ищут людей, пропавших без вести после схода оползня-4

Вероятнее всего, ЧП произошло из-за продолжительных дождей. Существует угроза повторных оползней.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Число заражений коронавирусом на планете преодолело новый рубеж – свыше 82 миллионов
31 декабря 2020 07:34

Число заражений коронавирусом на планете преодолело новый рубеж – свыше 82 миллионов

Два города разрушены почти полностью, под обломками могут оставаться люди. Последствия землетрясения в Хорватии
30 декабря 2020 20:25

Два города разрушены почти полностью, под обломками могут оставаться люди. Последствия землетрясения в Хорватии

Серия взрывов в Йемене. Правительство обратилось к международному сообществу
30 декабря 2020 20:19

Серия взрывов в Йемене. Правительство обратилось к международному сообществу