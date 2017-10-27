В Никарагуа сильнейшие проливные дожди: погибли 5 человек, в том числе 4 горняка

Новости Никарагуа. Проливные дожди погубили не менее 5 человек в Никарагуа. Еще двое в списках пропавших без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди жертв – 4 горняка. Рабочее место стало для них смертельной ловушкой. Вода с такой скоростью заполнила шахту, что они не успели выбраться.

В 6 муниципалитетах страны объявлен высший, красный уровень опасности. Разбушевавшаяся стихия стерла с лица земли около 30 строений. Более 2500 домов оказались затоплены, а в некоторых районах отсутствует электричество.