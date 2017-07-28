В Нигерии участники исламистской группировки похитили группу нефтеразведчиков

Новости Нигерии. На северо-востоке Нигерии нападению подверглась экспедиция нефтеразведчиков. Жертвами атаки стали более полусотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти сообщают, что количество погибших может увеличиться.

Геологов и геодезистов похитили участники исламистской группировки рядом с деревней Джиби в минувший вторник. Боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. За большинством терактов, регулярно совершаемых на территории страны, стоит именно она.