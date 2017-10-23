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В Нигерии смертницы привели в действие несколько взрывных устройств: жертвами стали 13 человек

23 октября 2017 08:36
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Новости Нигерии. Атака смертниц на северо-востоке Нигерии унесла жизни не менее 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще около 2 десятков местных жителей получили различные ранения и были госпитализированы.

В Нигерии смертницы привели в действие несколько взрывных устройств: жертвами стали 13 человек-1

Первый взрыв прогремел напротив небольшого ресторана в столице штата Борно. Несколькими минутами позже были активированы еще 2 взрывных устройства. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

# Теракт # Фотофакт

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