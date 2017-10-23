В Нигерии смертницы привели в действие несколько взрывных устройств: жертвами стали 13 человек

Новости Нигерии. Атака смертниц на северо-востоке Нигерии унесла жизни не менее 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще около 2 десятков местных жителей получили различные ранения и были госпитализированы.

Первый взрыв прогремел напротив небольшого ресторана в столице штата Борно. Несколькими минутами позже были активированы еще 2 взрывных устройства. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.