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В Нигерии боевики напали на колледж и похитили сотни заложников

17 февраля 2021 14:33
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Новости Нигерии. Боевики напали на колледж в Нигерии и похитили несколько сотен студентов. Инцидент произошел ночью в городе Кагара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Нигерии боевики напали на колледж и похитили сотни заложников-1

Группа вооруженных людей в форме ворвалась в общежитие, взяла в заложники учащихся и преподавателей. Один студент был убит, несколько человек пострадали. Позже боевики скрылись в неизвестном направлении вместе с подростками. Точное число похищенных людей уточняется.  

# Нападение # Фотофакт

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