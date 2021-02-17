В Нигерии боевики напали на колледж и похитили сотни заложников

Новости Нигерии. Боевики напали на колледж в Нигерии и похитили несколько сотен студентов. Инцидент произошел ночью в городе Кагара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа вооруженных людей в форме ворвалась в общежитие, взяла в заложники учащихся и преподавателей. Один студент был убит, несколько человек пострадали. Позже боевики скрылись в неизвестном направлении вместе с подростками. Точное число похищенных людей уточняется.