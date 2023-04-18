В Нигерии бастующие сотрудники аэропортов перекрыли дороги

Новости Нигерии. Сотрудники нигерийской авиации, которые начали двухдневную забастовку в знак протеста против условий труда и размера зарплаты, заблокировали дороги к внутреннему терминалу аэропорта Лагоса, замедлив движение и угрожая задержать рейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забастовка, вероятно, усугубит проблемы в секторе, который регулярно сталкивается с нехваткой авиакеросина. В Нигерии часто задерживают местные рейсы, а международные перевозчики изо всех сил пытаются вывести доходы от продажи билетов из-за нехватки иностранной валюты. Рабочие пригрозили провести бессрочную забастовку в конце этого месяца, если их жалобы не будут рассмотрены. Ранее в федеральной столице – Абудже, они заблокировали главную платную дорогу, ведущую к аэропорту, вынудив людей покинуть свои автомобили и сесть на мотоциклы, чтобы добраться до зданий терминала.