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В Нигере открыли воздушное пространство для гражданских и коммерческих рейсов

04 сентября 2023 11:09
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Новости Нигера. Нигер открыл воздушное пространство для гражданских и коммерческих рейсов. На полеты военных судов решение не распространяется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нигере открыли воздушное пространство для гражданских и коммерческих рейсов-1

Ранее закрытое небо над страной вызвало настоящий хаос. Речь о европейских перевозчиках, которые в основном обслуживали страны Африки. Приходилось менять маршруты или и вовсе отменять их. В результате компании понесли серьезные убытки.

Напомним, воздушное пространство Нигера было закрыто с 6 августа из-за «угрозы вторжения» со стороны соседних стран. Решение было принято новым руководством страны после госпереворота.

# Авиасообщение # Фотофакт

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