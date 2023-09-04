В Нигере открыли воздушное пространство для гражданских и коммерческих рейсов

Новости Нигера. Нигер открыл воздушное пространство для гражданских и коммерческих рейсов. На полеты военных судов решение не распространяется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее закрытое небо над страной вызвало настоящий хаос. Речь о европейских перевозчиках, которые в основном обслуживали страны Африки. Приходилось менять маршруты или и вовсе отменять их. В результате компании понесли серьезные убытки.

Напомним, воздушное пространство Нигера было закрыто с 6 августа из-за «угрозы вторжения» со стороны соседних стран. Решение было принято новым руководством страны после госпереворота.