Новости Нигера. В Нигере арестовали министра внутренних дел. Сейчас он находится в президентском дворце вместе с главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сам президент рассчитывает, что народу республики удастся сохранить достижения его правления. Об этом он написал в социальных сетях. При этом, по мнению мятежников, силы обороны и безопасности решили положить конец режиму, который плохо управлял страной и ухудшил ситуацию в сфере безопасности. В своем заявлении они также гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти.

Сейчас в республике закрыты границы, введен комендантский час и приостановлена работа всех учреждений. А многие международные организации и ряд стран, прежде всего Франция и США, у которых в Нигере есть военные базы, выразили возмущение госпереворотом и призвали освободить законного лидера страны.