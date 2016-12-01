Новости Нидерландов. В Нидерландах запретили носить одежду, полностью закрывающую лицо. Такое ограничение на законодательном уровне одобрила нижняя палата парламента. Паранджа и другая мусульманская одежда отныне не допускается в общественных местах. Считается, что это поможет увеличить уровень безопасности на улицах.

Подобный закон не так давно приняли в соседней Франции. И это спровоцировало серьезный скандал. Мусульманские женщины считают, что таким образом они подверглись дискриминации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.