В Нидерландах задержали машину, из которой стреляли в полицейских

Новости Нидерланд. В Нидерландах задержана машина, из которой обстреливали полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на автомагистрали, связывающей Антверпен и Роттердам.

Магистраль на время проведения плана перехвата была полностью перекрыта, что привело к многокилометровым пробкам в регионе. Полицейским удалось остановить машину с бельгийскими номерами, из которой велась стрельба. Задержаны четыре человека. Об их личностях ничего не сообщается. Ведется расследование.