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В Нидерландах протестующие блокируют доступ к правительственному кварталу в Гааге

13 февраля 2022 19:21
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Прогнозы Всемирной организации здравоохранения неутешительны. Пандемия COVID-19 далека от завершения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Нидерландах протестующие блокируют доступ к правительственному кварталу в Гааге-1

По мнению ученых, главная угроза – это появление новых вариантов коронавируса. В будущем мир столкнется еще с большим множеством мутаций. И пока многие страны ужесточают ковидные ограничения, «Конвой свободы» добрался до европейских столиц. В Нидерландах протестующие блокируют доступ к правительственному кварталу в Гааге. Участники акции выступают против обязательной вакцинации и масочного режима.

В Нидерландах протестующие блокируют доступ к правительственному кварталу в Гааге-4

Неспокойно и в Париже. Несмотря на решимость правоохранительных органов, остановить местный «Конвой свободы» не удалось, несколько машин все же пробились в город. Против манифестантов, вышедших на Елисейские Поля пешком, полиция применила слезоточивый газ. Сообщается, что у нескольких задержанных изъяли ножи и молотки.

# Акции протеста # Фотофакт

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