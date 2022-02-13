В Нидерландах протестующие блокируют доступ к правительственному кварталу в Гааге

Прогнозы Всемирной организации здравоохранения неутешительны. Пандемия COVID-19 далека от завершения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По мнению ученых, главная угроза – это появление новых вариантов коронавируса. В будущем мир столкнется еще с большим множеством мутаций. И пока многие страны ужесточают ковидные ограничения, «Конвой свободы» добрался до европейских столиц. В Нидерландах протестующие блокируют доступ к правительственному кварталу в Гааге. Участники акции выступают против обязательной вакцинации и масочного режима.