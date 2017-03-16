Прямой эфир

В Нидерландах по итогам парламентских выборов первое место занимает движение действующего премьера

16 марта 2017 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Нидерландов. Предварительные итоги парламентских выборов объявлены в Нидерландах.

Первое место занимает движение действующего премьера.  

Его партия может рассчитывать на 32 мандата. Однако этот результат стал своего рода поражением.

В Нидерландах по итогам парламентских выборов первое место занимает движение действующего премьера-1

На прошлых выборах партия получила на девять кресел больше. Тем временем, основные соперники – «Партия свободы», которая выступает против мигрантов и единого Евросоюза,

не смогли выйти в лидеры.

В свою очередь евроскептики, которые пристально наблюдают за ходом выбором, своей радости не скрывают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В калифорнийской тюрьме заключенный напал на охранника в столовой
16 марта 2017 07:35

В калифорнийской тюрьме заключенный напал на охранника в столовой

Митинг против пенсионной реформы в Бразилии завершился беспорядками
16 марта 2017 07:31

Митинг против пенсионной реформы в Бразилии завершился беспорядками

Результаты выборов в парламент Нидерландов будут известны 16 марта
15 марта 2017 18:30

Результаты выборов в парламент Нидерландов будут известны 16 марта