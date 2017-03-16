В Нидерландах по итогам парламентских выборов первое место занимает движение действующего премьера

Его партия может рассчитывать на 32 мандата. Однако этот результат стал своего рода поражением.

На прошлых выборах партия получила на девять кресел больше. Тем временем, основные соперники – «Партия свободы», которая выступает против мигрантов и единого Евросоюза,

не смогли выйти в лидеры.

В свою очередь евроскептики, которые пристально наблюдают за ходом выбором, своей радости не скрывают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.