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В Нидерландах обстреляли посольство Саудовской Аравии

12 ноября 2020 16:15
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Новости Нидерландов. В Гааге неизвестные обстреляли посольство Саудовской Аравии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах обстреляли посольство Саудовской Аравии-1

Прибывшие на место инцидента правоохранители обнаружили отверстия от 20 пуль, которые попали в окна и фасад здания. Десятки гильз были найдены на улице.

В Нидерландах обстреляли посольство Саудовской Аравии-4

По предварительным данным, пострадавших в результате нападения нет. О том, сколько было злоумышленников, информации пока нет. Мотив преступления также неизвестен. К расследованию уже приступили сотрудники правоохранительных органов Нидерландов.

# Стрельба # Фотофакт

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