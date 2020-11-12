В Нидерландах обстреляли посольство Саудовской Аравии

Прибывшие на место инцидента правоохранители обнаружили отверстия от 20 пуль, которые попали в окна и фасад здания. Десятки гильз были найдены на улице.

По предварительным данным, пострадавших в результате нападения нет. О том, сколько было злоумышленников, информации пока нет. Мотив преступления также неизвестен. К расследованию уже приступили сотрудники правоохранительных органов Нидерландов.