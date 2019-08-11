В Нидерландах обрушилась крыша футбольного стадиона

Новости Нидерландов. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Нидерландов. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот момент на арене никого не было: ни зрителей, ни футболистов, ни персонала. Причина обрушения пока неизвестна.
Расследованием инцидента занимаются следователи. Предполагается, что обрушение могло произойти из-за сильного ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду.