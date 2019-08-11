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В Нидерландах обрушилась крыша футбольного стадиона

11 августа 2019 13:03
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Новости Нидерландов. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах обрушилась крыша футбольного стадиона-1

В этот момент на арене никого не было: ни зрителей, ни футболистов, ни персонала. Причина обрушения пока неизвестна.

В Нидерландах обрушилась крыша футбольного стадиона-4

Расследованием инцидента занимаются следователи. Предполагается, что обрушение могло произойти из-за сильного ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду.

# Обрушение дома # Фотофакт

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