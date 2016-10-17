В несколько школ Германии пришли письма с угрозами массовых убийств

Новости Германии. Нескольким школам в Германии угрожают массовыми убийствами. Письма с такими предупреждениями приходят на электронную почту учреждений.

Полиция Лейпцига к таким сообщениям отнеслась со всей серьезностью и отправила своих сотрудников в школы. Они перекрыли входы в здания четырех школ в городе и запретили покидать их, а также оцепили ближайшие кварталы. Только после разрешения властей родители учеников смогли забрать детей.

Аналогичные письма поступили в две школы Магдебурга, а также несколько школ в Нижней Саксонии и Баварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.