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В Непале приостановлено спасение людей из-за прорыва озера

28 августа 2026 12:39
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В Непале приостановлено спасение людей из-за прорыва озера -0

В Непале произошел прорыв берегов озера, которое сформировалось вследствие схода оползня, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

По словам чиновника Нарендру Парияра, сложившаяся обстановка создала новую опасность для территорий, уже пострадавших от наводнения в предыдущие дни. По причине угрозы дальнейшего затопления проводившиеся спасательные мероприятия временно остановлены.

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Информагентство уточняет, что в районе Расува приостановлена авиационная операция из‑за роста уровня воды. Местные жители стараются как можно скорее перебраться на возвышенность.

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# Наводнение # ЧП # Природные катаклизмы

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