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В Непале оползень обрушился на три деревни. Погибли минимум 16 человек

15 сентября 2020 08:49
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Новости Непала. Масштабная спецоперация развернулась в Непале. В нескольких регионах страны уже третьи сутки не прекращаются поисково-спасательные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Непале оползень обрушился на три деревни. Погибли минимум 16 человек-1

Масштабный оползень обрушился на три деревни. В списке погибших – минимум 16 человек. Еще более 15 жителей числятся пропавшими без вести. Смесь из камней и грязи уничтожила 30 домов.

В Непале оползень обрушился на три деревни. Погибли минимум 16 человек-4

Десятки спасателей и добровольцев разбирают обломки зданий. Скорее всего, число погибших возрастет. Причиной масштабных оползней в стране стали обильные осадки.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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