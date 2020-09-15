В Непале оползень обрушился на три деревни. Погибли минимум 16 человек

Новости Непала. Масштабная спецоперация развернулась в Непале. В нескольких регионах страны уже третьи сутки не прекращаются поисково-спасательные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный оползень обрушился на три деревни. В списке погибших – минимум 16 человек. Еще более 15 жителей числятся пропавшими без вести. Смесь из камней и грязи уничтожила 30 домов.