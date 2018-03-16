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В немецком Кёльне при столкновении двух электричек пострадали 43 человека. Машинист одного состава был пьян

16 марта 2018 13:17
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Новости Германии. В Кельне столкнулись две электрички, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В немецком Кёльне при столкновении двух электричек пострадали 43 человека. Машинист одного состава был пьян-1

Состав на большой скорости протаранил последний вагон впереди идущего поезда. В результате происшествия пострадали 43 человека. После осмотра и оказания первой помощи большинство пациентов из больницы выписали. Один человек получил серьезные травмы. За его жизнь борются медики.

Как выяснилось, машинист электрички был пьян. Это подтвердил дыхательный тест на алкоголь.

# Фотофакт # Авария

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