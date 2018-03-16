В немецком Кёльне при столкновении двух электричек пострадали 43 человека. Машинист одного состава был пьян

Новости Германии. В Кельне столкнулись две электрички, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состав на большой скорости протаранил последний вагон впереди идущего поезда. В результате происшествия пострадали 43 человека. После осмотра и оказания первой помощи большинство пациентов из больницы выписали. Один человек получил серьезные травмы. За его жизнь борются медики.

Как выяснилось, машинист электрички был пьян. Это подтвердил дыхательный тест на алкоголь.