В немецком городе Штаде мужчина открыл огонь в социальном центре – есть жертвы

ЧП в Германии. В городе Штаде на севере страны вооруженный мужчина открыл стрельбу в центре помощи матери и ребенку. Погибли шесть человек – это сотрудники учреждения. Среди них – четыре женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозреваемый пытался скрыться с места преступления на автомобиле. Полиция его задержала. Выяснилось, что стрелял 45-летний гражданин другой страны. Он уже имел проблемы с законом, однако не считался склонным к вооруженному насилию. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Кэтрин Шуол, начальник полиции Дюнебурга:

Оружие, использованное при совершении преступления, было изъято полицией. Исходя из текущего состояния расследования, я пока не могу сказать, где подозреваемый раздобыл. Однако сейчас я могу сказать, что у подозреваемого не было лицензии на ношение оружия.

Власти не рассматривают произошедшее, как теракт. По предварительным данным, причиной преступления стал спор о праве опеки над грудной дочерью подозреваемого.