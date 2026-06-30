Прямой эфир

В немецком городе Штаде мужчина открыл огонь в социальном центре – есть жертвы

30 июня 2026 09:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ЧП в Германии. В городе Штаде на севере страны вооруженный мужчина открыл стрельбу в центре помощи матери и ребенку. Погибли шесть человек – это сотрудники учреждения. Среди них – четыре женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В немецком городе Штаде мужчина открыл огонь в социальном центре – есть жертвы-2

Подозреваемый пытался скрыться с места преступления на автомобиле. Полиция его задержала. Выяснилось, что стрелял 45-летний гражданин другой страны. Он уже имел проблемы с законом, однако не считался склонным к вооруженному насилию. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

В немецком городе Штаде мужчина открыл огонь в социальном центре – есть жертвы-4

Кэтрин Шуол, начальник полиции Дюнебурга:
Оружие, использованное при совершении преступления, было изъято полицией. Исходя из текущего состояния расследования, я пока не могу сказать, где подозреваемый раздобыл. Однако сейчас я могу сказать, что у подозреваемого не было лицензии на ношение оружия.

Власти не рассматривают произошедшее, как теракт. По предварительным данным, причиной преступления стал спор о праве опеки над грудной дочерью подозреваемого.  

# Новости Германии

Другие новости рубрики

Все новости
В Италии фиксируется стремительное продвижение соленой воды вглубь реки По
30 июня 2026 09:38

В Италии фиксируется стремительное продвижение соленой воды вглубь реки По

Надежда на восстановление торговли в Ормузском проливе оказалась недолгой
30 июня 2026 09:24

Надежда на восстановление торговли в Ормузском проливе оказалась недолгой

В Испании отменено свыше 300 поездов из-за забастовки машинистов
30 июня 2026 09:09

В Испании отменено свыше 300 поездов из-за забастовки машинистов