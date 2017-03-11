В немецком Эссене из-за сообщения о теракте эвакуировала крупный ТЦ

Новости Германии. Из-за угрозы теракта закрыт один из крупнейших торговых центров в немецком городе Эссен. Полиция эвакуировала людей из торговых залов супермаркета.

Питер Элке, представитель полиции Германии:

Вчера нам сообщили, что на сегодня было запланировано нападение. И что оно будет осуществлено. В связи с этим мы были вынуждены принять соответствующие меры безопасности.

Парковка и спуск в метро, расположенный поблизости, перекрыты.

Есть сведения, что целью атаки может быть вход в подземку.

Стражи правопорядка оцепили место возможного нападения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.