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В немецком Эссене из-за сообщения о теракте эвакуировала крупный ТЦ

11 марта 2017 17:55
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Новости Германии. Из-за угрозы теракта закрыт один из крупнейших торговых центров в немецком городе Эссен. Полиция эвакуировала людей из торговых залов супермаркета. 

Питер Элке, представитель полиции Германии:
Вчера нам сообщили, что на сегодня было запланировано нападение. И что оно будет осуществлено. В связи с этим мы были вынуждены принять соответствующие меры безопасности.

Парковка и спуск в метро, расположенный поблизости, перекрыты.

Есть сведения, что целью атаки может быть вход в подземку.

Стражи правопорядка оцепили место возможного нападения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт # Фотофакт # Питер Элке

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