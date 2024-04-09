Грубое нарушение демократических ценностей, таких как свобода слова и других, продолжают демонстрировать страны Евросоюза. Как выяснилось, в Италии не терпят инакомыслия. Об этом свидетельствуют кадры жесткого разгона антинатовского митинга в Неаполе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи итальянцев шли мирным маршем к местному театру, чтобы выразить протест против проводимых там торжеств, посвященных 75-летию Альянса. Однако воспользоваться своим правом свободно выражать свое мнение им помешали усиленные наряды полиции. В демонстрантов вначале полетели гранаты со слезоточивым газом, после чего правоохранители начали показательный процесс воспитания в духе истинной европейской демократии. Признаки инакомыслия из людей выбивали дубинками. Сообщается, что 8 человек получили серьезные травмы. Задержано около 10 протестующих. По словам демонстрантов, власти применили насилие и репрессии против тех, кто собрался, чтобы выступить против войны.