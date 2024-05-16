Прямой эфир

В НАТО снова призвали поставлять оружие Киеву даже в ущерб себе

16 мая 2024 09:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр обратился к членам альянса с просьбой поставить Украине вооружение, даже если это будет противоречить их обещаниям собственным стандартам. Об этом пишет РИА Новости.

«Необходимо делать выбор в пользу поставок Украине даже в ущерб стандартам альянса», – сказал он.

Эту позицию также поддерживает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В свою очередь, Россия считает, что подобные поставки оружия Украине мешают разрешению конфликта и привлекают к нему страны НАТО. 

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия Киеву будут законной целью для России. Также в Кремле заявили, что западные поставки оружия Украине не способствуют переговорам.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
МО РФ: ПВО ночью уничтожили 11 беспилотников и ракету «Точку-У»
16 мая 2024 09:12

МО РФ: ПВО ночью уничтожили 11 беспилотников и ракету «Точку-У»

Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за протестов
16 мая 2024 09:05

Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за протестов

Киевский режим втягивает США и страны ЕС в большую войну – Володин
16 мая 2024 08:56

Киевский режим втягивает США и страны ЕС в большую войну – Володин

Рогов: украинские пограничники расстреливают убегающих от мобилизации
16 мая 2024 08:52

Рогов: украинские пограничники расстреливают убегающих от мобилизации

Угроза жизни премьера Словакии Фицо после операции все ещё сохраняется
16 мая 2024 08:46

Угроза жизни премьера Словакии Фицо после операции все ещё сохраняется

В Эстонии гражданских начали учить рыть окопы, стрелять и вести бой в лесах
16 мая 2024 08:44

В Эстонии гражданских начали учить рыть окопы, стрелять и вести бой в лесах

Угрозы для жизни премьера Словакии Фицо в данный момент нет – медики
16 мая 2024 08:41

Угрозы для жизни премьера Словакии Фицо в данный момент нет – медики

Шойгу назвал проведение СВО главной задачей на новом посту
16 мая 2024 08:40

Шойгу назвал проведение СВО главной задачей на новом посту

ФСБ РФ: теракт на железной дороге в Крыму предотвращен
16 мая 2024 08:30

ФСБ РФ: теракт на железной дороге в Крыму предотвращен

Тысячи тюремщиков вышли на акцию протеста во Франции
16 мая 2024 08:26

Тысячи тюремщиков вышли на акцию протеста во Франции

Военный вертолёт потерпел крушение в Афганистане – 1 человек погиб, 12 пострадали
16 мая 2024 08:26

Военный вертолёт потерпел крушение в Афганистане – 1 человек погиб, 12 пострадали

Песков: РФ не считает конференцию по Украине попыткой урегулирования
16 мая 2024 08:08

Песков: РФ не считает конференцию по Украине попыткой урегулирования