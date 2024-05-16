В НАТО снова призвали поставлять оружие Киеву даже в ущерб себе

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр обратился к членам альянса с просьбой поставить Украине вооружение, даже если это будет противоречить их обещаниям собственным стандартам. Об этом пишет РИА Новости.

«Необходимо делать выбор в пользу поставок Украине даже в ущерб стандартам альянса», – сказал он.

Эту позицию также поддерживает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В свою очередь, Россия считает, что подобные поставки оружия Украине мешают разрешению конфликта и привлекают к нему страны НАТО.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия Киеву будут законной целью для России. Также в Кремле заявили, что западные поставки оружия Украине не способствуют переговорам.