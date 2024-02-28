В НАТО пожаловались на проблемы с боеспособностью Альянса

В НАТО заявили о серьезных проблемах, которые ставят под сомнение боеспособность военных. В основном из-за состояния вооружения. Это показали проходящие сейчас крупнейшие за десятилетия маневры Альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оказалось, что один из британских кораблей не может больше принимать в них участие из-за плачевного технического состояния.
Вместо него королевский флот вынужден отправить другой. Оказывается, не все так хорошо и в сухопутных войсках Германии и США. В ФРГ число отказывающихся служить в армии за несколько лет выросло в пять раз. А Пентагон заявил, что в американских вооруженных силах не хватает более 40 тысяч солдат. При этом планы увеличить производство боеприпасов в пять раз находятся под большим вопросом. Поскольку оказалось, что в США не хватает промышленных мощностей для того, чтобы достигнуть этой цели. Все это так же ставит под большой вопрос эффективность НАТО.