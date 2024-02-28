Прямой эфир

В НАТО пожаловались на проблемы с боеспособностью Альянса

28 февраля 2024 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В НАТО заявили о серьезных проблемах, которые ставят под сомнение боеспособность военных. В основном из-за состояния вооружения. Это показали проходящие сейчас крупнейшие за десятилетия маневры Альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оказалось, что один из британских кораблей не может больше принимать в них участие из-за плачевного технического состояния.

В НАТО пожаловались на проблемы с боеспособностью Альянса-1

Вместо него королевский флот вынужден отправить другой. Оказывается, не все так хорошо и в сухопутных войсках Германии и США. В ФРГ число отказывающихся служить в армии за несколько лет выросло в пять раз. А Пентагон заявил, что в американских вооруженных силах не хватает более 40 тысяч солдат. При этом планы увеличить производство боеприпасов в пять раз находятся под большим вопросом. Поскольку оказалось, что в США не хватает промышленных мощностей для того, чтобы достигнуть этой цели. Все это так же ставит под большой вопрос эффективность НАТО.

# НАТО

Другие новости рубрики

Все новости
В Кремле прокомментировали угрозы «нейтрализовать» Калининград
28 февраля 2024 13:25

В Кремле прокомментировали угрозы «нейтрализовать» Калининград

В Японии начался сброс слаборадиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан
28 февраля 2024 12:58

В Японии начался сброс слаборадиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан

Песков прокомментировал информацию о слежке за президентом РФ Путиным
28 февраля 2024 12:39

Песков прокомментировал информацию о слежке за президентом РФ Путиным