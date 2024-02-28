В НАТО пожаловались на проблемы с боеспособностью Альянса

В НАТО заявили о серьезных проблемах, которые ставят под сомнение боеспособность военных. В основном из-за состояния вооружения. Это показали проходящие сейчас крупнейшие за десятилетия маневры Альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оказалось, что один из британских кораблей не может больше принимать в них участие из-за плачевного технического состояния.