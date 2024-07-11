В НАТО обвинили Россию и Беларусь в подрыве обороноспособности альянса

В НАТО заявили, что расширение взаимодействия России с Беларусью и размещение российских военных сил якобы негативно влияют на региональную устойчивость и оборону альянса. Об этом пишет РИА Новости.

Также в альянсе подчеркивают, что российское взаимодействие с Северной Кореей и Ираном угрожает евроатлантической безопасности.

Американские союзники заявляют, что Россия применила оружие из КНДР для атаки на Украину, но в Пхеньяне эти обвинения отрицают. Официальный представитель МИД КНДР утверждает, что сделок с РФ по поставке оружия не было, и упрекает США в том, что они распространяют ложные слухи.

Посол России в Пхеньяне подтвердил, что КНДР не поставляет России боеприпасы, потому что Северная Корея сейчас находится в предвоенном положении и нуждается в своих арсеналах.