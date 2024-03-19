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В НАТО наблюдаются массовые увольнения военнослужащих

19 марта 2024 20:00
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Ценность мира начинают осознавать на Западе. Правда, не власти европейских государств, а сами солдаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В НАТО наблюдаются массовые увольнения военнослужащих-1

Из-за чересчур агрессивной политики НАТО все больше военнослужащих покидают ряды Альянса. Поэтому все более актуальным становится вопрос сохранения кадров. Задача минимум – восполнить возникший дефицит.

По информации Бундесвера, немецкие вооруженные силы недосчитались двух тысяч человек. Знакомы с проблемой и во Франции. Там уже разработали план, который должен помочь удержать бойцов. Возобновление обязательной военной службы намерены обсудить в Хорватии, а в Дании допускают возможность призыва женщин.

Впрочем, едва ли это решит проблему. Поскольку причина для увольнения у военнослужащих НАТО более чем веская – их жизнь. Они опасаются эскалации украинского конфликта и не хотят погибать за режим Зеленского.

# НАТО

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