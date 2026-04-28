В НАТО думают отказаться от ежегодных саммитов

В НАТО, похоже, пересматривают формат взаимодействия. Страны Альянса всерьез обсуждают возможность реже проводить саммиты – вплоть до отказа от ежегодных встреч. Формальная причина – стремление избежать «завышенных ожиданий», которые, как считают в блоке, мешают долгосрочному планированию.

Если в рамках ШОС делают ставку на расширение диалога и укрепление кооперации, то на другом полюсе глобальной безопасности все чаще звучат сигналы обратного характера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом сама организация существует уже 77 лет, и частота таких встреч неоднократно менялась. Однако с 2021-го они проходили каждое лето. В 2026 же году саммит лидеров запланирован на июль в Анкаре, но внутри Альянса все громче звучат предложения встречаться реже, например, раз в два года.

За этой формулировкой, по данным источников, может скрываться и более глубокая проблема – рост внутренних противоречий. В том числе нежелание части лидеров идти на потенциально сложные переговоры с Дональдом Трампом, а также общее усиление напряженности между странами-участницами.

Окончательное решение пока не принято – последнее слово остается за генеральным секретарем Альянса Марком Рютте. Но сам факт такой дискуссии уже показывает: в системе, которая десятилетиями считалась монолитной, все заметнее проявляются признаки внутренней турбулентности.