В NASA предупредили о приближении к Земле астероида

К Земле приближается астероид, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом предупредило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Диаметр небесного тела, которое получило название 2011 ES4, составляет от 22 до 49 метров. На минимальном расстоянии от нашей планеты – около 120 тысяч километров – астероид окажется 1 сентября.