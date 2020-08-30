Прямой эфир

В NASA предупредили о приближении к Земле астероида

30 августа 2020 12:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К Земле приближается астероид, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом предупредило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

В NASA предупредили о приближении к Земле астероида-1

Диаметр небесного тела, которое получило название 2011 ES4, составляет от 22 до 49 метров. На минимальном расстоянии от нашей планеты – около 120 тысяч километров – астероид окажется 1 сентября.

В NASA предупредили о приближении к Земле астероида-4

Астрономы относят его к Аполлонам – астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Они названы так в честь первого небесного тела из этой группы, открытого в 1932 году.

# Космос # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За 490 тысяч долларов. В Шотландии продали самую дорогую в мире овцу
30 августа 2020 12:05

За 490 тысяч долларов. В Шотландии продали самую дорогую в мире овцу

С 1 сентября белорусам при поездке в Египет нужно сдать тест на коронавирус. Где его можно сделать?
29 августа 2020 19:02

С 1 сентября белорусам при поездке в Египет нужно сдать тест на коронавирус. Где его можно сделать?

В Китае при обрушении отеля погибли 17 человек, ещё 28 пострадали
29 августа 2020 18:30

В Китае при обрушении отеля погибли 17 человек, ещё 28 пострадали