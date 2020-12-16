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В Нанте несогласные с законопроектом «О глобальной безопасности» забросали здание мэрии петардами

16 декабря 2020 11:08
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Новости Франции. Жестким разгоном завершилась очередная демонстрация против закона «О глобальной безопасности» во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нанте несогласные с законопроектом «О глобальной безопасности» забросали здание мэрии петардами-1

Сотни человек, несогласных со скандальным документом, вышли на улицы Нанта. Под удар попало здание мэрии города. Его забросали петардами и дымовыми шашками. Чтобы разогнать многочисленную толпу, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

В Нанте несогласные с законопроектом «О глобальной безопасности» забросали здание мэрии петардами-4

Согласно одной из статей законопроекта, которая вызвала наибольшее возмущение французов, запрещается публиковать фото и видео с полицейскими при исполнении. Обещание властей пересмотреть этот пункт не успокоило демонстрантов. Они настаивают на полной отмене документа. Одновременно с борцами против законопроекта на улицах города собрались противники карантина.

# Акции протеста # Фотофакт

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