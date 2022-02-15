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В Мюнхене столкнулись электрички, есть погибшие

15 февраля 2022 12:54
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Новости Германии. В Мюнхене в результате столкновения электричек 30 человек получили травмы, один погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Мюнхене столкнулись электрички, есть погибшие-1

Авария произошла в южной части города возле железнодорожного вокзала. Поезда шли по рельсам, которые используются для движения в обоих направлениях и в результате столкнулись лоб в лоб. На месте инцидента работают спасательные службы. Временно полностью была закрыта часть железнодорожного пути. Причина происшествия пока не известна.  

# Авария # Фотофакт

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