В Мюнхене столкнулись электрички, есть погибшие

Новости Германии. В Мюнхене в результате столкновения электричек 30 человек получили травмы, один погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла в южной части города возле железнодорожного вокзала. Поезда шли по рельсам, которые используются для движения в обоих направлениях и в результате столкнулись лоб в лоб. На месте инцидента работают спасательные службы. Временно полностью была закрыта часть железнодорожного пути. Причина происшествия пока не известна.