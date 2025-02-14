Вице-президент США на конференции в Мюнхене упрекнул лидеров ЕС в слабой демократии
Западные политики в очередной раз собираются обсудить установление мира в Украине, однако, как всегда, без конструктивного диалога между сторонами. В Германии начинается ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основной темой, конечно же, станет украинский вопрос и разрешение кризиса. Но маловероятно, что в ходе конференции что-то сдвинется с места. Не изменяя традициям, западный истеблишмент отказал в присутствии российским делегатам. Остается вопросом, как участники конференции предполагают прекратить боевые действия.
Хотя и не все страны настроены на подобный мирный расклад. В частности, после телефонного разговора Путина и Трампа многие европейские политики почувствовали себя ущемленными, так как выпали из переговорного процесса.
Джеймс Дэвид Вэнс, вице-президент США:
Вы отменили выборы в Румынии под предлогом того, что в них вмешалась Россия? Если вашу демократию можно разрушить за несколько сотен тысяч долларов, значит, ваша демократия вообще не очень сильна.
Теперь, обидевшись на всех, Брюссель со своими подопечными планирует открывать третий фронт, выступая одновременно и против Москвы и против Вашингтона. Некоторые еврочиновники решили и вовсе действовать на опережение. В Литве и Эстонии предложили в скором времени вовлечь в конфликт европейский контингент. Хотя оголтелые заявления прибалтов вряд ли кто-то будет рассматривать.