Вице-президент США на конференции в Мюнхене упрекнул лидеров ЕС в слабой демократии

Западные политики в очередной раз собираются обсудить установление мира в Украине, однако, как всегда, без конструктивного диалога между сторонами. В Германии начинается ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной темой, конечно же, станет украинский вопрос и разрешение кризиса. Но маловероятно, что в ходе конференции что-то сдвинется с места. Не изменяя традициям, западный истеблишмент отказал в присутствии российским делегатам. Остается вопросом, как участники конференции предполагают прекратить боевые действия. Хотя и не все страны настроены на подобный мирный расклад. В частности, после телефонного разговора Путина и Трампа многие европейские политики почувствовали себя ущемленными, так как выпали из переговорного процесса.