В Мьянме продолжаются протесты против захвата власти. Полиция использует боевые и резиновые пули

Новости Мьянмы. В Мьянме продолжаются протесты против военных, которые захватили власть в стране 1 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мьянмы. В Мьянме продолжаются протесты против военных, которые захватили власть в стране 1 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полиция и военные использовали боевые и резиновые пули во время разгона акции протеста во втором по величине городе Мьянмы Мандалае. Погибли два человека, шестеро ранены.
Накануне в больнице скончалась 20-летняя девушка, которая получила травму головы при разгоне демонстрации 9 февраля. Активное участие в манифестациях приняли рабочие речного порта. Они присоединились к общенациональной забастовке и акции гражданского неповиновения.