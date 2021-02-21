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В Мьянме продолжаются протесты против захвата власти. Полиция использует боевые и резиновые пули

21 февраля 2021 13:42
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Новости Мьянмы. В Мьянме продолжаются протесты против военных, которые захватили власть в стране 1 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мьянме продолжаются протесты против захвата власти. Полиция использует боевые и резиновые пули-1

Полиция и военные использовали боевые и резиновые пули во время разгона акции протеста во втором по величине городе Мьянмы Мандалае. Погибли два человека, шестеро ранены.

Протестующим в Мьянме грозит до 20 лет тюрьмы

В Мьянме продолжаются протесты против захвата власти. Полиция использует боевые и резиновые пули-4

Накануне в больнице скончалась 20-летняя девушка, которая получила травму головы при разгоне демонстрации 9 февраля. Активное участие в манифестациях приняли рабочие речного порта. Они присоединились к общенациональной забастовке и акции гражданского неповиновения.

# Акции протеста # Фотофакт

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