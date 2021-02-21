В Мьянме продолжаются протесты против захвата власти. Полиция использует боевые и резиновые пули

Новости Мьянмы. В Мьянме продолжаются протесты против военных, которые захватили власть в стране 1 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция и военные использовали боевые и резиновые пули во время разгона акции протеста во втором по величине городе Мьянмы Мандалае. Погибли два человека, шестеро ранены. Протестующим в Мьянме грозит до 20 лет тюрьмы