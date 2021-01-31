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В Москве закрыты несколько станций метро из-за незаконного митинга

31 января 2021 11:48
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Новости России. В Москве закрыты несколько станций метро из-за незаконного митинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центр города стянуты полиция, спецтехника и автозаки. Сообщается о первых задержаниях.

В Москве закрыты несколько станций метро из-за незаконного митинга-1

Это уже вторая попытка российской оппозиции раскачать обстановку. По итогам первой, предпринятой в прошлые выходные, возбуждено более 20 уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Установлено, что в акциях участвовали по меньшей мере 19 зараженных COVID.

# Акции протеста # Фотофакт

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