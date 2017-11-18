В Москве задержали четверых подозреваемых в стрельбе на территории комплекса «Москва-Сити»

Новости России. И к событиям в мире. Всего по делу проходят около 30 человек. Инцидент произошел накануне в ресторане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. И к событиям в мире. Всего по делу проходят около 30 человек. Инцидент произошел накануне в ресторане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате вооруженного конфликта с нетрезвыми посетителями ранения получили шестеро охранников.
Состояние у троих пострадавших – тяжелое и критическое. Сразу после стрельбы злоумышленники скрылись. Для их розыска в Москве введен план перехват.