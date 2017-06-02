В Москве выпал снег: как пользователи соцсетей отреагировали на июньский снегопад

Новости России. Снег в июне расстроил москвичей и гостей столицы. Пользователи социальных сетей иронизируют: «лето больше не придет». В шутку июнь они уже назвали «июбрем».
«Что с погодой в Москве?»
Новости России. Снег в июне расстроил москвичей и гостей столицы. Пользователи социальных сетей иронизируют: «лето больше не придет». В шутку июнь они уже назвали «июбрем».
«Что с погодой в Москве?»
«А из нашего окна снегопад июньский виден…»
Июньский снег в России: что говорят синоптики (здесь подробнее).
«Снова Новый год»
«Шел второй день лета»
«Снег в июне? Почему бы и нет?»
«Июбрь»
«На градуснике +5 градусов»
«Лето! Где ты ходишь?»
«Июнь удивляет»
«С началом лета, москвичи!»
Синоптики Беларуси: лето будет немного теплее обычного, осадков ожидается меньше нормы (здесь подробнее).