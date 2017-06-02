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В Москве выпал снег: как пользователи соцсетей отреагировали на июньский снегопад

02 июня 2017 12:45
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Новости России. Снег в июне расстроил москвичей и гостей столицы. Пользователи социальных сетей иронизируют: «лето больше не придет». В шутку июнь они уже назвали «июбрем».

«Что с погодой в Москве?»

В Москве выпал снег: как пользователи соцсетей отреагировали на июньский снегопад-1

«А из нашего окна снегопад июньский виден…»

В Москве выпал снег: как пользователи соцсетей отреагировали на июньский снегопад-4

Июньский снег в России: что говорят синоптики (здесь подробнее).

«Снова Новый год»

В Москве выпал снег: как пользователи соцсетей отреагировали на июньский снегопад-7

«Шел второй день лета»

В Москве выпал снег: как пользователи соцсетей отреагировали на июньский снегопад-10

«Снег в июне? Почему бы и нет?»

В Москве выпал снег: как пользователи соцсетей отреагировали на июньский снегопад-13

«Июбрь»

В Москве выпал снег: как пользователи соцсетей отреагировали на июньский снегопад-16

«На градуснике +5 градусов»

В Москве выпал снег: как пользователи соцсетей отреагировали на июньский снегопад-19

«Лето! Где ты ходишь?»

В Москве выпал снег: как пользователи соцсетей отреагировали на июньский снегопад-22

«Июнь удивляет»

В Москве выпал снег: как пользователи соцсетей отреагировали на июньский снегопад-25

«С началом лета, москвичи!»

В Москве выпал снег: как пользователи соцсетей отреагировали на июньский снегопад-28

Синоптики Беларуси: лето будет немного теплее обычного, осадков ожидается меньше нормы (здесь подробнее).

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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