В Москве возобновили работу все рестораны и кафе

Новости России. В Москве начался третий этап снятия карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В Москве начался третий этап снятия карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спустя три месяца простоя в городе возобновили работу все рестораны и кафе. Двери для посетителей открыли бассейны, фитнес-клубы и спортзалы. Отменяются ограничения в работе библиотек и детских садов. При этом ряд мер, среди которых масочный режим и социальная дистанция, все еще остаются в силе.
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Польша после длительного перерыва постепенно возобновляет международное железнодорожное сообщение. Работу восстановила одна из местных транспортных компаний. Поезда ходят в Чехию, Германию, Австрию, Венгрию и Словакию.