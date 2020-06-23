В Москве возобновили работу все рестораны и кафе

Спустя три месяца простоя в городе возобновили работу все рестораны и кафе. Двери для посетителей открыли бассейны, фитнес-клубы и спортзалы. Отменяются ограничения в работе библиотек и детских садов. При этом ряд мер, среди которых масочный режим и социальная дистанция, все еще остаются в силе.