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В Москве прошла встреча министров обороны Беларуси и России

14 августа 2023 12:18
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Встреча министров обороны Беларуси и России сегодня, 14 августа, прошла в Москве. На ней обсуждались вопросы военного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве прошла встреча министров обороны Беларуси и России-1

Глава оборонного ведомства нашей страны также принял участие в открытии форума «Армия», где представлен широкий спектр продукции оборонной промышленности Беларуси. Виктор Хренин обозначил один из ярких примеров совместной работы по укреплению обороноспособности Союзного государства: это взаимовыгодная кооперация между предприятиями белорусского и российского оборонно-промышленных комплексов. 

# Союзное государство # Виктор Хренин # Сергей Шойгу # Фотофакт

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