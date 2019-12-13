В Москве полыхает склад с тканями: внутри здания взрываются газовые баллоны

Новости России. Сильнейший пожар вспыхнул на юге российской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Горит склад с тканями. Пламя распространяется с огромной скоростью. Огнем уже охвачена площадь в 7 тысяч квадратных метров.

Кровля склада и перекрытия частично обрушились, внутри взрываются газовые баллоны. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из помещений около 40 человек. К борьбе со огнем привлечены более 220 специалистов, 70 единиц техники и два вертолета. Также на месте работает передвижная лаборатория МЧС, которая выявляет превышение предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе.