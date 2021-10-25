В Москве невакцинированным пенсионерам теперь нельзя выходить из дома

Новости России. В Москве сегодня, 25 октября, вводят домашний режим для невакцинированных пенсионеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По 25 февраля люди старше 60 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания, не могут покидать место проживания, в том числе, загородные дома.

Ограничения не распространяются на тех, кто перенес коронавирусную инфекцию в течение полугода. Согласно новым правилам, столичные работодатели должны перевести не менее 30 % своих сотрудников на удаленку.