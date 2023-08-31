В Москве назвали альтернативу зерновой сделке

Россия считает альтернативой зерновой сделке переработку миллиона тонн зерна в Турции. После этого оно может быть отправлено в нуждающиеся страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детали инициативы и варианты ее реализации при встрече планируют обсудить главы МИД России и Турции. Разговор состоится во время визита Хакана Фидана в Москву. Он запланирован на сегодня, 31 августа, и завтра.