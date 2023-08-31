Прямой эфир

В Москве назвали альтернативу зерновой сделке

31 августа 2023 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Россия считает альтернативой зерновой сделке переработку миллиона тонн зерна в Турции. После этого оно может быть отправлено в нуждающиеся страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве назвали альтернативу зерновой сделке-1

Детали инициативы и варианты ее реализации при встрече планируют обсудить главы МИД России и Турции. Разговор состоится во время визита Хакана Фидана в Москву. Он запланирован на сегодня, 31 августа, и завтра.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп: действующая администрация Байдена делает из США банановую республику
31 августа 2023 06:59

Трамп: действующая администрация Байдена делает из США банановую республику

Военные Нигера требуют вывода французских войск до 3 сентября
31 августа 2023 06:46

Военные Нигера требуют вывода французских войск до 3 сентября

Аксенов: над Крымом система ПВО России сбила крылатую ракету ВСУ
31 августа 2023 06:29

Аксенов: над Крымом система ПВО России сбила крылатую ракету ВСУ