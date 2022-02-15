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В Москве начались клинические испытания назальной вакцины от коронавируса

15 февраля 2022 13:20
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Новости России. В Москве начались клинические испытания назальной вакцины от COVID-19. Для этого были отобраны 660 человек. Исследование будет проходить на базе шести московских поликлиник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве начались клинические испытания назальной вакцины от коронавируса-1

Людей разделят на две группы. Каждому добровольцу в 1-й и 21-й день сделают укол и проведут впрыскивание препарата в нос. Стоит отметить, что в одной группе в виде спрея будет исследуемая вакцина, а вот в виде инъекции – плацебо. В другой группе все сделают наоборот.  

# Вакцинация # Фотофакт

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