В Москве начались клинические испытания назальной вакцины от коронавируса

Новости России. В Москве начались клинические испытания назальной вакцины от COVID-19. Для этого были отобраны 660 человек. Исследование будет проходить на базе шести московских поликлиник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людей разделят на две группы. Каждому добровольцу в 1-й и 21-й день сделают укол и проведут впрыскивание препарата в нос. Стоит отметить, что в одной группе в виде спрея будет исследуемая вакцина, а вот в виде инъекции – плацебо. В другой группе все сделают наоборот.