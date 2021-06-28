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В Москве из-за сильных ливней залиты станции метро

28 июня 2021 14:25
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Новости России. На Москву обрушился сильнейший ливень. Подтоплены улицы, залиты станции метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве из-за сильных ливней залиты станции метро-1

На Калужско-Рижской ветке остановлено движение. Вода поступает в вестибюль и частично на платформу станций. Ураганный ветер повалил деревья, есть упавшие рекламные щиты, повреждены витрины магазинов. Из-за непогоды затруднено движение транспорта по дорогам Москвы. Местами в столице образовались подтопления, также движению транспорта мешают упавшие деревья.

# Погода # Фотофакт

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